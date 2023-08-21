В Воронеже ночью перенаправят движение по мостам Остужевской развязки

Остужевскую развязку планируют открыть с опережением графика. Фото: телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.

Стал известен срок, когда изменится схема движения по мостам на Остужевской развязке. Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на среду, 23 августа, машины пустят с действующего путепровода на реконструируемый. Там уже подготовили дорожное покрытие и инфраструктуру, сейчас работы близятся к завершению.

На освободившемся путепроводе будут завершать работы в пришовных зонах и обновят разметку. В начале сентября власти обещают открыть движение по обоим сооружениям уже по постоянной схеме. Для каждого направления будет свой путепровод. Чиновники надеются, что после этого резко уменьшится число пробок на этом участке.

Кроме того, в мэрии сообщили, что планируют открыть преображенную Остужевскую развязку до конца 2023 года, а не как первоначально планировали – в конце 2024-го.