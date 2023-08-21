Из-за ливня Воронеж встал в 8-балльных пробках

Схема: сервис «Яндекс.Карты».

Сегодня, 21 августа, после ливня в Воронеже наблюдаются длиннющие заторы на дорогах. По состоянию на 17:40 пробки достигли восьми баллов. Об этом информирует сервис «Яндекс.Карты». На непростую ситуацию на дорогах влияют ДТП.

На правом берегу медленно двигаются машины по улице Антонова-Овсеенко. Заторы фиксируются на улице Плехановской, Московском проспекте и в районе ЮВЖД.

На левом берегу движение затруднено в районе Остужевского кольца. В красно-бордовые цвета окрашены улицы Переверткина, Остужева и Ленинский проспект. Также пробки есть возле Остужевской развязке, на улицах Димитрова, Ильюшина, Тверской и Брусилова.