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НовостиОбщество21 августа 2023 14:45

Из-за ливня Воронеж встал в 8-балльных пробках

Свою лепту в заторы на дорогах внесли и ДТП
Алексей СЕРГУНИН
Схема: сервис «Яндекс.Карты».

Схема: сервис «Яндекс.Карты».

Сегодня, 21 августа, после ливня в Воронеже наблюдаются длиннющие заторы на дорогах. По состоянию на 17:40 пробки достигли восьми баллов. Об этом информирует сервис «Яндекс.Карты». На непростую ситуацию на дорогах влияют ДТП.

На правом берегу медленно двигаются машины по улице Антонова-Овсеенко. Заторы фиксируются на улице Плехановской, Московском проспекте и в районе ЮВЖД.

На левом берегу движение затруднено в районе Остужевского кольца. В красно-бордовые цвета окрашены улицы Переверткина, Остужева и Ленинский проспект. Также пробки есть возле Остужевской развязке, на улицах Димитрова, Ильюшина, Тверской и Брусилова.