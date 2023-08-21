Воронежец стал чемпионом России в самой зрелищной шоссейной гонке

Антон Попов (в центре) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский гонщик Антон Попов третий год подряд победил на чемпионате России в самой зрелищной шоссейной гонке — критериум* в категории элита. На этот раз соревнования проходили в Нальчике. С самого начала гонки Попов был в лидирующей группе и не опускался ниже второй позиции. К финалу гонки Антон уехал в отрыв с гонщиком из Крыма Никитой Киржайкиным и уже за три круга до финиша оторвался на недосягаемое для соперников расстояние

В заезде юниоров также отличился воронежский гонщик. Там победил воспитанник нашей СШОР № 8 Ефим Жогло (там занимался и Попов), который в данный момент выступает за команду Санкт-Петербурга.

- Очень рад за наших парней. Как правило, стараюсь быть рядом с ребятами в таких ответственных стартах, но сейчас нахожусь с молодежью в Тольятти на многодневной гонке. Но и без меня они блестяще провели гонку. Начало сезона что-то не задалось: то падения, то болезни. А сейчас можно немного выдохнуть, - поделился эмоциями после окончания гонок Олег Агапов, главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту.

* Критериум - в шоссейном велоспорте групповая круговая (кольцевая) гонка, как правило, по улицам города.