Воронежец похитил более 200 тысяч рублей с банковской карты уснувшего земляка

Подозреваемый похитил мобильный телефон и банковскую карту, после чего скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 4 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от 45-летнего нигде неработающего местного жителя. У него с банковской карты пропала крупная сумма денег. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Стражи порядка выяснили, что 9 августа потерпевший в состоянии алкогольного опьянения находился на улице Солнечной. Из-за жары и большого количества выпитого он уснул на бетонной плите около многоэтажки. В это время мимо проходил 28-летний житель Аннинского района. Мужчина поинтересовался, не нужна ли помощь лежавшему, а тот в свою очередь протянул банковскую карту и попросил купить ему воды.

Мужчина так и сделал. Вернувшись на прежнее место, злоумышленник увидел рядом с потерпевшим девушку, которая пробовала заказать такси захмелевшему воронежцу. Держа в руках его телефон, она попросила назвать код для разблокировки. Запомнив его, житель Анны вернул карту потерпевшему и пошел к своей знакомой.

Но через 20 минут 28-летний специалист по ремонту бытовой техники вновь проходил мимо и увидел знакомого лежащим на прежнем месте. Он похитил мобильный телефон и банковскую карту, после чего скрылся. В результате через мобильный банк подозреваемый перевел с кредитной карты потерпевшего более двухсот тысяч, а затем похитил их. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.