Стал известен прогноз погоды в Воронежской области до середины сентября

В первой половине сентября воронежцев ждет теплое бабье лето.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Синоптики дали предварительный прогноз погоды на первую половину сентября в Воронежской области. Он благоприятный – тепло пока сохранится.
- До середины сентября фактически в Воронежской области длится климатическое лето, - напомнил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – И на этот раз начало первого осеннего месяца не будет исключением. Погода, по предварительному прогнозу, будет примерно такой же, как сейчас. Ночи уже будут прохладными, но выше 10 градусов, а днем столбик термометра стабильно превысит отметку в +20.
Напомним, на ближайшей рабочей неделе в Воронежской области обещают дожди и грозы, но еще и очень комфортную дневную температуру.