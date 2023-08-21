Стал известен прогноз погоды в Воронежской области до середины сентября

В первой половине сентября воронежцев ждет теплое бабье лето. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на первую половину сентября в Воронежской области. Он благоприятный – тепло пока сохранится.

- До середины сентября фактически в Воронежской области длится климатическое лето, - напомнил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – И на этот раз начало первого осеннего месяца не будет исключением. Погода, по предварительному прогнозу, будет примерно такой же, как сейчас. Ночи уже будут прохладными, но выше 10 градусов, а днем столбик термометра стабильно превысит отметку в +20.

Напомним, на ближайшей рабочей неделе в Воронежской области обещают дожди и грозы, но еще и очень комфортную дневную температуру.