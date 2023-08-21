Воронежский «Черноземфест» каждый день посещали около 10 тыс человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже с 18 по 20 августа отгремел очередной «Чернозем». На поле за сити-парком «Град» за три дня сыграли более 30 групп. Было жарко - и от солнца, и от драйва. «Страшно красивая» гостеприимная Аленка каждый день приветствовала гостей на стиле - в новом образе: то в пожарно-красном переднике, то в черном топе и юбке-пачке, а в последний день рОковая красотка держала кулачки за «Факел» в наряде с символикой клуба - и наши победили! Атмосфера каждый следующий день была круче предыдущего!

В первый день зрителям не помешало расслабляться под сеты любимых групп жарившее за +30 градусов солнце. На следующий день слишком жарких поклонников рока пришлось охлаждать поливалкой, а уж в последний день постарался дождь. Несмотря на заливший сцену ливень, насквозь мокрые музыканты «Плана Ломоносова» все равно отыграли сет после его окончания.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За эти три насыщенных дня зрители улетали «верхом на звезде» с Найком Борзовым, слэмились под «Операцию Пластилин», медитировали под «Пикник», водили хороводы под ядреный древнерусский драм «Нейромонаха Феофана», уходили в отрыв с «Биртманом», ностальгировали под хиты «Агаты Кристи» вместе с Глебом Самойловым, танцевали под «Мою Мишель».

«Крематорий» вспоминал, как начинал свою гастрольную деятельность с Воронежа, Clockwork times исполнили песню «Сектора Газа», Helvegen сочинил для «Чернозема» гимн, Александр Ильин размахивал шарфиком «Факела».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Особые эмоции и воронежцы, и гости из других городов (а на «Чернозем» приехали не только из соседних Липецка и Белгорода, а также из Ростова-на Дону, Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы) испытали от хитов «Сектора Газа» под оркестр. Это было очень красиво: сумерки, архивные снимки Юрия Клинских на экране и оркестр, придавший раздолбайскому творчеству Хоя глубину. До мурашек.

А еще рока дали вместе с «Кипеловым» (читайте Валерий Кипелов: Вдохновение надо черпать в народной музыке!). И целое море поклонников покурили трубку с престарелой знакомой Игоря Ивановича, как всегда выступившего на разрыв аорты. Сет Сукачева зафиналил опен-эйр.

За три дня на «Черноземфест» побывали около 30 тыс человек.

- Опен-эйр ежедневно в среднем посещали около 10 тыс гостей. В частности, в первый день на мероприятии было 9,3 тыс посетителей. Во второй - 12 тыс, в третий - 9 тыс человек, - сообщили «Комсомолке» организаторы фестиваля «Чернозем».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ