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НовостиПроисшествия21 августа 2023 12:39

На матче воронежского «Факела» с «Пари НН» болельщика увезла скорая

В Воронеже на игре «Факела» мужчина упал на трибуне Центрального стадиона профсоюзов и сломал руку
Олег КУЗНЕЦОВ
Болельщикам не стоит забывать на трибунах об элементарных мерах безопасности.

Болельщикам не стоит забывать на трибунах об элементарных мерах безопасности.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во время домашнего матча «Факела» с «Пари НН» стало плохо выпившему грузному болельщику. Он упал в проход на трибуне Центрального стадиона профсоюзов. Случилось это в районе 22 минуты игры. Как сообщили в футбольном клубе, мужчине оперативно оказали первую помощь медики и сотрудники МЧС. На дежурившей на стадионе скорой его отвезли в больницу. Болельщик сломал руку, однако по большому счету его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, «Факел» в матче с нижегородским «Пари НН» одержал первую победу в чемпионате в этом сезоне. В последние 15 минут матча нашей команде принесли победу точные удары вышедших на замену Евгения Маркова и Александра Долгова. Поэтому болельщику должно быть вдвойне обидно: ведь он не смог разделить с футболистами «Факела» радость после матча.