В Воронеже задержали студента, похитившего у пенсионеров свыше двух миллионов рублей

К растерянным пенсионерам приходил неизвестный, забирал конверты с деньгами и скрывался. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Воронеже полицейские задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств. Им оказался ранее несудимый 19-летний студент местного ссуза. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В начале августа этого года в городские отделы полиции обратились четверо жителей в возрасте от 86 до 92 лет. Каждому из них на телефоны звонил неизвестный и, представляясь близким родственником, сообщал о ДТП с его участием. Затем незнакомый голос, представившись сотрудником правоохранительных органов, говорил, что есть пострадавшие и для проведения неотложной медицинской помощи требуется большая сумма денег.

Потерпевшие сами называли размер средств, которыми располагали, а собеседник настаивал оперативно передать деньги через курьера. Вскоре к растерянным пенсионерам приходил неизвестный, забирал конверты и скрывался. Спустя некоторое время пожилые люди узнавали, что с их родственниками все в порядке и ни о каких ДТП они не слышали. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей.