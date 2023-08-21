В Воронеже появилось граффити с ангелом, сбивающим дрон

фото департамента культуры Воронежской области

Воронеж украшают граффити. Художники со всей России сделают стрит-арт по итогам конкурса уличного искусства «Смыслы и образы нового мира».

Творцы уже работают над настенными картинами. В частности, на улице Владимира Невского Павел Таранов и Илья Карпов заканчивают стрит-арт под названием «Любовь спасет мир». На полотне ангел целится в дрон, чтобы сбить его.

Другие художники работают над граффити на улицах Ворошилова (мурал с Георгием Победоносцем) и Фридриха Энгельса. Всего в Воронеже появится 20 работ в рамках конкурса уличного искусства, закончат их в сентябре.