Нападающий воронежского «Факела» Марков вошел в сборную 5-го тура РФПЛ

Фото из телеграм-канала "Матч Премьер".

Вчера, 20 августа, воронежский «Факел» одержал первую победу в текущем розыгрыше РФПЛ, одолев на своем поле нижегородский «Пари НН» (2:0). Героем встречи нападающий «неугасаемых» Евгений Марков. Вышедший на замену форвард забил победный гол и отдал результативный пас на Александра Долгова.

Сегодня, 21 августа, аналитики телеканала «Матч Премьер» включили лучшего бомбардира «Факела» (у Маркова уже три точных удара в этой кампании) в символическую сборную пятого тура.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Евгений претендует на звание лучшего игрока тура.