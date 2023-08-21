Дебошир из воронежского магазина порезал себя ножом с витрины

Воронежские полицейские разбираются в обстоятельствах кровавого инцидента, который произошел вечером 20 августа в магазине на остановке Путилина. Оказалось, мужчина нанес себе раны ножом с витрины. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в супермаркете неадекватный по поведению парень агрессивно вел себя по отношению к посетителям. По словам очевидцев, он сам порезал себя, залив пол кровью.

- Вызов поступил около 20.00 из магазина, расположенного на улице Новосибирской - об агрессивном поведении посетителя, находящегося в алкогольном опьянении, а также о причинении им себе телесных повреждений в виде резаной раны ножом с витрины, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - На место происшествия выезжали сотрудники полиции. 27-летнего жителя Южного микрорайона госпитализировали в больницу.

В настоящее время полицейские по данному факту проводятся проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.