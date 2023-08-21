Под Воронежем полицейский вытащил из болота пенсионерку

К счастью, у женщины с собой был телефон. Фото: Алексей СЕРГУНИН

8 августа этого года воронежская пенсионерка прогуливалась в лесном массиве около реки Усманки. На одном из участков она решила сократить путь по знакомой тропинке. Но из-за проливных дождей, прошедших накануне, она увязла в болотистой местности. Схватившись за ствол упавшего дерева, пожилая женщина выбралась из грязи. Но выйти на безопасную дорогу не смогла. Вдобавок ко всему, ее состояние начало резко ухудшаться, поднялось артериальное давление, ноги свела судорога, а запасы питьевой воды закончились.

В результате пенсионерка обратилась за помощью по номеру 112. Диспетчер службы передал информацию в полицию. Спустя несколько минут женщине перезвонил участковый Вячеслав Фетисов. По описанным приметам страж порядка быстро вычислил ее местоположение, сообщил экстренным службам ее точные координаты, а сам помог инвалиду третьей группы выбраться из затопленного леса.