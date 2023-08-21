Жителя Воронежской области убившего мать и расчленившего ее труп, отправили в психбольницу

В Воронеже осудили 33-летнего мужчину, убившего мать и расчленившего ее труп.

Шокирующий случай произошел в ноябре 2022 года в Нововоронеже. Между мужчиной и его матерью произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры сын много раз ударил родительницу ножом и неустановленным тупым предметом – по шее, лицу и туловищу. 59-летняя женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. А мужчина пытался расчленить ее труп.

- Согласно заключению экспертов комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения убийства он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд отправил его на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.