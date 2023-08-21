В Воронеже четырех водителей оштрафовали за парковку в неположенном месте

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

В Воронеже госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителей автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции. За невыполнение требования дорожного знака «остановка запрещена» у дома 17 по улице 5 Декабря к ответственности привлекли владельцев четырех машин - «Лады 211440», «Ситроена С3 Пикассо», «Лады Гранты» и «Лады Калины».

Теперь в соответствии с ч.4 ст.12.16. КоАП РФ нарушителям грозит штраф в размере 1 500 рублей. Напомним, что сообщить о нарушении ПДД может каждый неравнодушный воронежец через чат-бот @Bespredelu_net36_bot.