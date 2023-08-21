В Воронеже девушка перевела мошенникам 283 тыс рублей в надежде защитить деньги от аферистов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 20 августа заявления в полицию написали семь жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. В общей сложности потерпевшие лишились более 500 тысяч рублей.

21-летняя жительница Воронежа попалась на стандартную схему развода. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и напугал, что зафиксирован случай несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету. И для пресечения незаконных действий ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет, лишив аферистов возможности их похитить. Девушка по указке звонивших перевела на представленные ей электронные счета 283 тысяч рублей. После этого с ней перестали выходить на связь, и тогда она осознала, что ее обманули.