Главный тренер воронежского «Факела» прокомментировал победу над «Пари НН»

Вадим Евсеев на этот раз остался доволен игрой. Фото: кадр с видео

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итоги матча, в котором его подопечные победили «Пари НН» (это был первый выигрыш нашей команды в этом чемпионате):

- У нижегородцев очень организованная команда. «Пари НН», к примеру, мог выигрывать недавний матч чемпионата с одним из нынешних лидеров «Уралом» по игре. Однако мы смогли нейтрализовать их атакующие действия. В первом тайме не получилось забить, а во втором помогло удаление у соперника и сработали замены. Сегодня футболисты были достойны мощной поддержки болельщиков.

Вадим Евсеев также ответил на вопрос о новичках «Факела»:

- Антонио Яколиша мы сегодня выпустили на замену, пока он еще в тонусе. Табо Селе уже в команде, но пока оформляет документы.