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НовостиСпорт21 августа 2023 9:58

Главный тренер воронежского «Факела» прокомментировал победу над «Пари НН»

Вадим Евсеев сказал, что на этот раз команда была достойна поддержки болельщиков
Юрий КОЗЛОВ
Вадим Евсеев на этот раз остался доволен игрой.

Вадим Евсеев на этот раз остался доволен игрой.

Фото: кадр с видео

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итоги матча, в котором его подопечные победили «Пари НН» (это был первый выигрыш нашей команды в этом чемпионате):

- У нижегородцев очень организованная команда. «Пари НН», к примеру, мог выигрывать недавний матч чемпионата с одним из нынешних лидеров «Уралом» по игре. Однако мы смогли нейтрализовать их атакующие действия. В первом тайме не получилось забить, а во втором помогло удаление у соперника и сработали замены. Сегодня футболисты были достойны мощной поддержки болельщиков.

Вадим Евсеев также ответил на вопрос о новичках «Факела»:

- Антонио Яколиша мы сегодня выпустили на замену, пока он еще в тонусе. Табо Селе уже в команде, но пока оформляет документы.