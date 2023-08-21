В Воронеже ремонтник сдал на металл машину, которую не смог починить, и сказал, что ее угнали

Воронежец заявил в полицию об угоне «Лады Приора». Как сообщил оперативникам 27-летний потерпевший, еще 1 января он отдал машину в ремонт своему знакомому, но спустя несколько месяцев выяснил, что она... пропала.

Оперативники начали разбираться и выяснили, что в исчезновении автомобиля замешан ремонтник собственной персоной. 27-летний мужчина признался в отделе полиции, что поместил машину в свой гараж, но привести ее в исправное состояние ему не удалось, поэтому он сдал автомобиль в пункт металлоприема. А владельцу сказал, что его украли. Деньги подозреваемый потратил. Теперь ему придется отвечать за кражу, мужчине грозит до шести лет заключения.