Футболист воронежского «Факела» Марков может стать лучшим игроком 5-го тура РФПЛ

Евгений Марков. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Накануне, 20 августа, воронежский «Факел» одержал первую победу в текущем розыгрыше РФПЛ, одолев на своем поле нижегородский «Пари НН» (2:0).

Героем встречи нападающий «неугасаемых» Евгений Марков. Вышедший на замену форвард забил победный гол и отдал результативный пас на Александра Долгова. Именно за эти два полезных действия игрок «Факела» претендует на звание лучшего футболиста тура по версии спортивного веб-ресурса Чемпионат.

Проголосовать можно по ссылке. Пока у Маркова третий промежуточный результат (его поддержали 16 процентов респондентов). Лидируют Вендел из «Зенита» (46%) и Миранчук из «Локомотива» (28%).