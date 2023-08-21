Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт21 августа 2023 9:17

Футболист воронежского «Факела» Марков может стать лучшим игроком 5-го тура РФПЛ

Евгений отметился голом и результативным пасом в поединке с «Пари НН»
Алексей СЕРГУНИН
Евгений Марков.

Евгений Марков.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Накануне, 20 августа, воронежский «Факел» одержал первую победу в текущем розыгрыше РФПЛ, одолев на своем поле нижегородский «Пари НН» (2:0).

Героем встречи нападающий «неугасаемых» Евгений Марков. Вышедший на замену форвард забил победный гол и отдал результативный пас на Александра Долгова. Именно за эти два полезных действия игрок «Факела» претендует на звание лучшего футболиста тура по версии спортивного веб-ресурса Чемпионат.

Проголосовать можно по ссылке. Пока у Маркова третий промежуточный результат (его поддержали 16 процентов респондентов). Лидируют Вендел из «Зенита» (46%) и Миранчук из «Локомотива» (28%).