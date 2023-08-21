Под Воронежем разбился водитель вылетевшей в кювет «Лады Гранта»

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии с погибшим, которая произошла 20 августа в Богучарском районе.

Примерно в 13.30 на 13-м километре автодороги «Богучар-Белая Горка», по предварительным данным полиции, 39-летний водитель «Лады Гранта» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных травм.

В Воронежской области за 20 августа сотрудники ГИБДД зарегистрировали 85 ДТП, в них пострадали шесть человек и четверо погибли.