Заболевший сибирской язвой житель Воронежской области не привил свою корову от заразы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Заболевший сибирской язвой житель села Красные Холмы Панинского района пренебрег правилами содержания животных, в частности, не вакцинировал корову от сибирской язвы. Поэтому когда мужчина забил телку на мясо, он заразился опасной болезнью. Заболевшего госпитализировали 18 августа с подозрением на сибирскую язву, взяли анализы и подтвердили диагноз.

- Полученное от убоя мясо мужчина продал неизвестным гражданам. Шкура осталась в хозяйстве. С нее сотрудники государственной ветеринарной службы взяли пробы, по результатам которых 19 августа обнаружили ДНК возбудителя сибирской язвы, - сообщили в управлении ветеринарии Воронежской области. - Оказалось, что владелец животного не предоставлял его для профилактического осмотра ветеринару и не прививал против сибирской язвы.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в Панинском районе Воронежской области 20 августа ввели ЧС из-за обнаружения очага сибирской язвы. Карантин будет действовать на территории района, а также в нескольких селах Новоусманского района до 16 ноября 2023 года включительно.