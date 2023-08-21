В Воронеже задержали грабителя, нападавшего по вечерам на женщин

В Воронеже задержали подозреваемого в серии нападений на женщин. Несколько аналогичных заявлений от потерпевших поступило в полицию в начале августа.

Вечером 9 августа нападение произошло на улице Брянской. У возвращавшейся домой 22-летней горожанки с тяжелыми сумками с продуктами в руках подбежавший неизвестный резким движением пытался вырвать висящий на плече рюкзак. Девушка упала, но сумку нападавшему отобрать не удалось. Тогда он попытался сорвать с ее шеи золотую цепь, но ему это не получилось. В это время проезжающий автомобиль осветил фарами грабителя, и он убежал.

Вечером 11 августа в полицию обратились две жительницы Воронежа. Около 19.00 на улице Серафимовича неизвестный сорвал золотую цепочку с крестиком с 49-летней дамы, а через два часа на улице 9 Января аналогичным способом похитил украшения у 48-летней жительницы Железнодорожного района.

Оперативники нашли украшения в у скупщиков золотых изделий и в ломбарде. По приметам грабителя составили ориентировку, по которой в короткий срок полицейские задержали подозреваемого. 30-летний житель Новоусманского района признался в нападениях, его опознали потерпевшие.

- Возбудили три уголовных дела о грабеже, устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.