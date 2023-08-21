Где в Воронеже не будет горячей воды на неделе с 21 августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские коммунальщики продолжают профилактические и ремонтные работы по подготовке теплоцентралей к зимнему сезону. На неделе с 21 по 27 августа греть воду придется почти 900 многоэтажек в пяти районах Воронежа. Полный список адресов, где отключат горячую воду.

Железнодорожный район

С 21 по 25 августа

ул. Минская, 1, 1а, 2, 2в, 3, 5, 7, 7а, 11, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Ленинский проспект, 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 134, 133, 135, 137, 139, 141,136, 138, 142, 143, 144, 144а, 145, 147, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215в, 149, 151, 153, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195;

ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10, 10а,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

ул. Комсомольская, 27а;

ул. Серафимовича, 41, 41а, 43;

ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;

ул. Суворова, 65;

ул. Гаршина, 6, 10,16, 21;

ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 9а,11, 13, 15, 19.

Коминтерновский район

С 21 по 25 августа

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;

ул. Л.Рябцевой, 28, 28а, 28б, 47/1, 50, 51а, 51б, 51в, 53, 55;

пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 68, 72, 151, 155, 157, 159;

ул. 9 Января, 87, 110;

ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; 6

ул. Геращенко, 1, 3, 4;

ул. Загородная, 7, 7а, 15;

ул. Керамическая, 31, 33, 42;

ул. Подклетенская, 19, 21;

пер. Политехнический, 1, 2, 3, 4, 10, 14;

пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 15, 17, 21;

ул. Багрицкого, 1;

ул. Машиностроителей, 13/1, 45;

ул. Электросигнальная, 4;

ул. Красных зорь, 38;

ул. Солнечная, 2, 10, 23, 27;

проезд Ясный, 4;

Московский пр., 28, 30;

ул. 45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 232/1, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247г, 247д, 247е, 247и, 251, 251к1, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 233/45, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

пер. Рамонский, 2;

пер. Аннинский, 1а;

ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в

ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13.

Советский район

С 21 по 25 августа

ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

ул. Г.Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а ,18, 22, 24;

ул. Дорожная, 1, 7, 7а, 9;

ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;

бульвар Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

ул. Космонавтов, 22а

ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;

проспект Патриотов,1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

ул. Ю.Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;

ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.

ул. Южно-Моравская, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58,60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 28, 30, 34, 36, 38;

бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;

ул. Земнухова, 18а, 20а;

ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;

ул. Путиловская, 2а, 2/1, 2а, 2/1, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;

ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

ул. Олеко Дундича, 23, 25.

С 21 по 31 августа

ул. Коренцова, 7,5.

Ленинский район

С 11 по 25 августа

ул.Краснознаменная, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4.

Центральный район

С 21 по 25 августа

ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

ул. Комиссаржевской, 15;

ул. К.Маркса, 45а, 74, 76, 98;

ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а;

ул. Студенческая, 34;

ул. Б. Стрелецкая, 20д;

ул. Станкевича, 45.

По 25 августа

ул. Алексеевского, 25.

По 29 августа

ул. Помяловского, 40.