Воронежцы сообщили об окровавленном мужчине, кидавшемся на посетителей магазина

скриншот из соцсетей

Кровавая драма развернулась вечером 20 августа в магазине в районе остановки Путилина. Воронежцы выложили в соцсетях видео с окровавленным мужчиной, который ведет себя агрессивно.

По словам очевидцев, парень в неадекватном состоянии кидался на покупателей. Якобы один из пришедших в магазин пытался успокоить дебошира, когда тот собирался украсть спиртное. В итоге тот разбил бутылку себе же об голову, порезался и все равно продолжал бузить, заливая пол кровью. До тех пор, пока в магазин не приехала полиция и не забрала хулигана.