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НовостиПроисшествия21 августа 2023 5:31

Воронежцы сообщили об окровавленном мужчине, кидавшемся на посетителей магазина

По словам очевидцев, воронежец разбил бутылку, порезался и продолжал дебоширить, заливая пол супермаркета кровью
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Кровавая драма развернулась вечером 20 августа в магазине в районе остановки Путилина. Воронежцы выложили в соцсетях видео с окровавленным мужчиной, который ведет себя агрессивно.

По словам очевидцев, парень в неадекватном состоянии кидался на покупателей. Якобы один из пришедших в магазин пытался успокоить дебошира, когда тот собирался украсть спиртное. В итоге тот разбил бутылку себе же об голову, порезался и все равно продолжал бузить, заливая пол кровью. До тех пор, пока в магазин не приехала полиция и не забрала хулигана.