Страшно красивая Аленка болеет за воронежский «Факел» в матче с «Пари НН»

фото рок-фестиваля Чернозем

Символ рок-фестиваля «Чернозем», страшно красивая Аленка, как истинная женщина, меняет образы ежедневно. В последний день опен-эйра рОковой красотка и фанатка «Факела» облачилась в наряд в тему «огнеопасных» - в майке с символикой воронежского клуба и с флагом.

Наши должны победить, не иначе, когда за них болеют такие дамы! Пока счет в игре «огнеопасных» с «Пари НН» 0:0.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в первый день опен-эйра страшно красивая Аленка встречала гостей «Черноземфеста» в красном переднике и с алым маникюром и педикюром.

ОБНОВЛЕНИЕ: «Факел» выиграл 2:0!