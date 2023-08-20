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НовостиПроисшествия20 августа 2023 14:09

Три человека пострадали в ДТП с опрокидыванием на трассе в Воронежской области

Воронежец не справился с управлением на воронежской трассе и устроили аварию с тремя пострадавшим
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В Калачеевском районе Воронежской области накануне произошла авария. По предварительным данным полиции, 27-летний местный житель на ВАЗ-21703 не справился с управлением на трассе «Павловск-Калач-Петропавловка». В результате неудачного маневра машина выехала на полосу встречного движения, а затем - на обочину, где опрокинулась.

В результате аварии пострадали три человека – водитель, а также 37-летняя женщина и 42-летний мужчина, все местные жители. Пострадавших доставили в больницу.

Причины и обстоятельства аварии выясняют в ходе проверки полицейские.