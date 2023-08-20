1 сентября за парты сядут 125 тысяч воронежских школьников

Из архива "КП"
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Больше 125 тысяч ребят сядут 1 сентября за парты воронежских школ. 3,5 тысяч детей пойдут учиться в две новые школы – в Центральном и Железнодорожном районах. Еще 122 тысячи – в действующие городские образовательные организации.
На подготовку школ к новому учебному году выделялось более 110 миллионов рублей. На эти средства провели ремонт зданий и помещений, а также подготовили их к зиме.
За счет городского бюджета привели в порядок тротуары у учебных заведений, спортивные и игровые площадки. Дополнительно на обновление школьных дворов из областной казны выделили 100 миллионов рублей. Эти средства учреждения тратили на первоочередные нужды.
К этому моменту ремонты тротуаров, асфальта, резинового покрытия завершаются в 104 образовательных учреждениях, - сообщил глава города.