В Воронеже две девочки не смогли спуститься с высокого склона без помощи спасателей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пятницу, 18 августа, во время прогулки по берегу водохранилища две девочки забрались на высокий склон в переулке Кондратия Булавина, чтобы оттуда полюбоваться видом города. Однако спуститься обратно самостоятельно девочки не смогли. Находившийся вместе с несовершеннолетними дедушка позвонил в службу спасения по номеру 112.

Сотрудники городского управления ГО и ЧС срочно прибыли на место и помогли снять детей со склона. С девочками все в порядке.

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