На воронежской трассе после ДТП погиб пожилой водитель "семерки"

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Утром в субботу, 19 августа, в Семилукском районе на автодороге Р-298 «Курск-Воронеж» 72-летний водитель ВАЗ-2107 погиб в ДТП из-за нарушения правил проезда перекрестка. По предварительным данным полиции, пенсионер при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лифан Х50» под управлением 52-летнего воронежца.

В результате столкновения водитель «семерки» получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрированы 117 ДТП, в том числе 66 – в Воронеже. В девяти авариях пострадали 11 человек, один – погиб.