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НовостиПроисшествия20 августа 2023 9:41

Воронежская полиция задержала мужчину, который срывал с ребенка патриотичные символы

В Воронеже на агрессивного мужчину возбудили дело о хулиганстве и дискредитации ВС
Ирина КАЗАНИНА
из архива "КП"

из архива "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очевидцы сообщили, что в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха «Обломово» В Воронеже 38-летний мужчина сорвал с ребенка патриотичные символы «Z» и вел себя крайне агрессивно.

Проверка полицейских показала, что в мае этого года нарушитель уже опадал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда он публично дискредитировал Вооруженные силы РФ и нецензурно выражался в их адрес. Мужчину доставили в полицию для разбирательства.

На фигуранта составили два протокола за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ. Материалы направили на рассмотрение в суд.