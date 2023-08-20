Воронежская полиция задержала мужчину, который срывал с ребенка патриотичные символы

из архива "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очевидцы сообщили, что в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха «Обломово» В Воронеже 38-летний мужчина сорвал с ребенка патриотичные символы «Z» и вел себя крайне агрессивно.

Проверка полицейских показала, что в мае этого года нарушитель уже опадал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда он публично дискредитировал Вооруженные силы РФ и нецензурно выражался в их адрес. Мужчину доставили в полицию для разбирательства.

На фигуранта составили два протокола за мелкое хулиганство и дискредитацию ВС РФ. Материалы направили на рассмотрение в суд.