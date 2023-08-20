В Воронеже пресекли работу «диких промоутеров»

Кадр из видео управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Воронежцы пожаловались в соцсетях на агрессивную работу промоутеров на ярмарке на улице Моисеева.

- Такого беспредела здесь давно не было!- сообщил очевидец в одном из городских пабликов соцсети. - В нарушение всех норм и законов устроили просто бардак на улице, обклеили листовками павильон, на столбах и тротуарах картон с их рекламой. И целый день на улице работает громкоговоритель. Просто безобразие!

В управе Ленинского района оперативно отреагировали на жалобу и пресекли нарушение.

- Периодически на территории района возникают очаги различных распродаж, реклама которых не поддается логическому объяснению и выражается в странном поведении организаторов, навязывающих прохожим свой товар и захламляющих территорию вокруг себя, - сообщили в управе. - Как правило такие торговцы используют громкоговорители, заклеивают тротуары, столбы и стены листовками, выставляют под ноги граждан импровизированные конструкции с рекламой. Все это мусор и подлежит утилизации.

Обычно таких нарушителей вразумляют в личной беседе. Однако кого-то приходится наказывать административно, добавили чиновники.