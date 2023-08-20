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НовостиОбщество20 августа 2023 6:15

В воронежских йогуртах нашли антибиотики

Нарушение выявил управление Россельхознадзора
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе внеплановой выездной проверки на воронежском молочном предприятии сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям выявили серьезное нарушение .

Подом к проверке стало обнаружение в фруктовом йогурте «Кубничный» антибиотиков (доксициклин). Исследование продукции провели в подведомственной Службе Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Выяснилось, что предприятие не выполняет программу собственного производственного контроля, часть необходимых лабораторных исследований готовой продукции не проводилась; не соблюдалась последовательность и поточность технологических операций производства.

Кроме того с помощью анализа данных в ФГИС «Меркурий» поверяющие выяснили, что на предприятие поступало молоко с истекшим сроком годности, которое затем использовалось для приготовления йогуртов.

Управление Россельхознадзора выдало предприятию предписание об устранении нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в Арбитражный суд Воронежской области для рассмотрения.