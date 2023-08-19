Воронежцы проводят лето концертами в Кольцовском сквере

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Филармония продлила проект «Лето в Кольцовском сквере». С 22 августа и до конца месяца в зеленой зоне под открытым небом пройдет еще с десяток бесплатных концертов. Выступления артистов будут ежедневными. Воронежцев ждут музыкальные вечера на любой вкус: джаз, эстрадные, русские народные и казачьи песни.

- В июне в наши планы вмешалась прохладная и дождливая погода, и некоторые выступления, к нашему сожалению, пришлось отменить. Поэтому родилась решили возобновить выступления и ярко проводить лето, - отметили в филармонии.

В августе перед воронежцами выступят Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, мужской хор ART’o’dox, ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата», инструментальный квинтет «Воронежские солисты», ансамбль казачьей песни «Держава», Big Band Воронежской филармонии. Начало концертов в 18.00, вход свободный. (6+).

Проект «Лето в Кольцовском сквере» существует с 2012 года.