В селе под Воронежем объявили карантин по бешенству

Карантин по бешенству объявили в одном из сел Нижнедевицкого района, указ губернатора об этом 18 августа опубликовали на портале правительства.

Очаг бешенства обнаружили в селе Глазово на улице Октября. Карантин продлится до 21 ноября 2023 года. В связи с ограничениями, в селе запретили ввозить-вывозить больных восприимчивых животных, отправлять их на убой, снимать с них шкуры. Запрещено посещать карантинную территорию, это делать можно только профильным специалистам - ветеринарам и сотрудникам, которые занимаются ликвидацией заболевания.

Тем временем, по указу губернатора Воронежской области от 16 августа в Острогожском районе сняли карантин в поселке 3-е отделение совхоза Победы.