Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2023 14:24

В селе под Воронежем объявили карантин по бешенству

Очаг бешенства нашли в Нижнедевицком районе Воронежской области
Ярослав ИВАНОВ

Карантин по бешенству объявили в одном из сел Нижнедевицкого района, указ губернатора об этом 18 августа опубликовали на портале правительства.

Очаг бешенства обнаружили в селе Глазово на улице Октября. Карантин продлится до 21 ноября 2023 года. В связи с ограничениями, в селе запретили ввозить-вывозить больных восприимчивых животных, отправлять их на убой, снимать с них шкуры. Запрещено посещать карантинную территорию, это делать можно только профильным специалистам - ветеринарам и сотрудникам, которые занимаются ликвидацией заболевания.

Тем временем, по указу губернатора Воронежской области от 16 августа в Острогожском районе сняли карантин в поселке 3-е отделение совхоза Победы.