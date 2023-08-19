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НовостиОбщество19 августа 2023 14:03

В Воронеже устранили прорыв на газовой трубе

В ближайшее время заменят и разбитые стеклопакеты
Ярослав ИВАНОВ
фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

На улице Академика Конопатова устранили повреждения участка газовой трубы, из-за которого в близстоящем доме разбило окна.

- Специалисты отремонтировали поврежденный участок. Подача энергоресурса восстановлена полностью, - сообщили 19 августа в мэрии Воронежа.

Как сообщал сайт VRN.KP.RU, ЧП случилось накануне, местные жители сообщили, что рабочие повредили газовые коммуникации, в результате чего под напором струи газа отлетевшие в сторону жилых домов камни разбили несколько окон в многоэтажке.

В горадминистрации обещали, что в ближайшие сроки подрядчики заменит стеклопакеты.