Воронежец перечислил аферистам более миллиона рублей, пытаясь обезопасить свой счет

Количество жертв дистанционных мошенников в Воронежской области растет день ото дня.

18 августа в полицию обратился 43-летний воронежец. Днем ранее ему позвонил "сотрудник службы безопасности банка". И напугал, что злоумышленники дистанционно пытаются оформить на него кредит. Но можно обезопасить себя, а для этого лже-досотрудник рекомендовал мужчине перевести свои накопления на «безопасные» счета, а также оформить самостоятельно кредит, чтобы опередить мошенников. В итоге воронежец оформил кредит, обналичил средства и несколькими переводами отравил деньги по указанным реквизитам. После этого звонить перестали и у мужчины закралась мысль, что он не знает, где теперь его сбережения вместе с кредитными деньгами - более миллиона рублей.

За 18 августа в полицию обратились 16 жителей Воронежской области, у которых аферисты выманили дистанционно около 2,66 млн рублей в общей сложности.