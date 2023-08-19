Санитарные врачи предупредили воронежцев об опасном сыре, который может появиться в магазинах

На воронежские прилавки может попасть потенциально опасный сыр. Об этом жителей предупредило управление Роспотребнадзора по Воронежской области. Контрафакт вывили в Башкортостане. Фальсифицированной молочной продукцией признали санитарные врачи признали сыр российский полутвердый, массовая доля жира в сухом веществе 50%, изготовителя ООО «МАКМИЛК». По данным ведомства, по адресу, указанному на упаковке сыра (Нефтекамск, ул. Монтажная, 18а), производства не найдено. Отсюда сотрудники Роспотребнадзора делают вывод, что неизвестно где и неизвестно из чего сделана эта продукция, а значит, является небезопасной.

Местный Роспортребнадзор уже оповестил власти о контроле за возможном попаданием такого сыра в образовательные и социальные учреждения региона. Санитарные врачи обращают внимание воронежцев, если вы заметите такой сыр – сразу сообщайте в ведомство.