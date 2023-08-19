При реконструкции второй очереди Петровской набережной Воронежа сохранят осиновую аллею

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже продолжаются подготовительные работы к началу благоустройства второй очереди Петровской набережной. Здесь расположена достаточно обширная зеленая зона. Подрядчик частично уже удалил поросль под взрослыми деревьями, что позволило открыть осиновую аллею.

Андрей Ярков. Фото мэрии Фото: Предоставлено

- Это порядка 50 взрослых деревьев с могучей корневой системой, - рассказал Андрей Ярков, представитель компании-подрядчика. – Мы их будем всячески стараться сохранить и защитить при проведении строительных работ. Стволы закроем деревянными коробами, корни – газоном и грунтом.

По словам Андрея Яркова, осиновая аллея будет располагаться между велосипедной и пешеходной дрожками будущей набережной. Чтобы не тревожить корни деревьев, все коммуникации рабочие протянут вдоль этих дорожек на удалении от осин.

Фото мэрии Фото: Предоставлено

- Проект подготовлен с учетом максимального сохранения здоровых растений, будет и масштабная дополнительная высадка. Здесь появятся более пятисот деревьев: ивы, сосны, ирга и декоративные яблони, а также кустарники и цветы: дерн, спирея, розы, хвойники, кизильник, более 500 роз, - рассказал в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Несмотря на то, что проекте не предусматривал пересадку растений, подрядчик провел анализ и обнаружил молодые деревья, которые можно перенести на новое место. Это около 10 кленов и пять каштанов. Им подыщут новые места на улицах Воронежа.

Напомним, общая площадь территории второй очереди набережной – более 20 гектаров. Подрядчик уже монтирует строительный городок, расчистил спортивное ядро, где разместят скейт-парк, памп-трек и многофункциональную зону. Завершить вторую очередь благоустройства набережной обещают к осени следующего года.