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НовостиОбщество19 августа 2023 10:18

При реконструкции второй очереди Петровской набережной Воронежа сохранят осиновую аллею

Еще 15 молодых кленов и каштанов пересадят на новое место
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено

В Воронеже продолжаются подготовительные работы к началу благоустройства второй очереди Петровской набережной. Здесь расположена достаточно обширная зеленая зона. Подрядчик частично уже удалил поросль под взрослыми деревьями, что позволило открыть осиновую аллею.

Андрей Ярков. Фото мэрии

Андрей Ярков. Фото мэрии

Фото: Предоставлено

- Это порядка 50 взрослых деревьев с могучей корневой системой, - рассказал Андрей Ярков, представитель компании-подрядчика. – Мы их будем всячески стараться сохранить и защитить при проведении строительных работ. Стволы закроем деревянными коробами, корни – газоном и грунтом.

По словам Андрея Яркова, осиновая аллея будет располагаться между велосипедной и пешеходной дрожками будущей набережной. Чтобы не тревожить корни деревьев, все коммуникации рабочие протянут вдоль этих дорожек на удалении от осин.

Фото мэрии

Фото мэрии

Фото: Предоставлено

- Проект подготовлен с учетом максимального сохранения здоровых растений, будет и масштабная дополнительная высадка. Здесь появятся более пятисот деревьев: ивы, сосны, ирга и декоративные яблони, а также кустарники и цветы: дерн, спирея, розы, хвойники, кизильник, более 500 роз, - рассказал в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Несмотря на то, что проекте не предусматривал пересадку растений, подрядчик провел анализ и обнаружил молодые деревья, которые можно перенести на новое место. Это около 10 кленов и пять каштанов. Им подыщут новые места на улицах Воронежа.

Напомним, общая площадь территории второй очереди набережной – более 20 гектаров. Подрядчик уже монтирует строительный городок, расчистил спортивное ядро, где разместят скейт-парк, памп-трек и многофункциональную зону. Завершить вторую очередь благоустройства набережной обещают к осени следующего года.