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НовостиОбщество19 августа 2023 9:55

В зоне СВО погиб сержант из райцентра Воронежской области

Дмитрия Федюшкина наградили орденом Мужества посмертно
Ярослав ИВАНОВ
Погиб Дмитрий Федюшкин, фото из соцсетей Игоря Кирноса

Погиб Дмитрий Федюшкин, фото из соцсетей Игоря Кирноса

Житель Лисок Дмитрий Федюшкин погиб в зоне проведения спецоперации. О гибели сержанта при выполнении боевых задач сообщил глава администрации Лискинского района Игорь Кирнос. Дмитрию Федюшкину было всего 27 лет.

- Дмитрий Константинович был настоящим патриотом, посвятившим себя защите Отечества. По словам родных, был храбрым, самоотверженным, справедливым человеком. Выражаю слова соболезнования семье, близким, товарищам погибшего. Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую, благодарную память о нашем земляке. Вечная слава Герою! – отметил глава района.

Указом Верховного Главнокомандующего сержант Дмитрий Федюшкин представлен к ордену Мужества посмертно.