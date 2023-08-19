В зоне СВО погиб сержант из райцентра Воронежской области

Погиб Дмитрий Федюшкин, фото из соцсетей Игоря Кирноса

Житель Лисок Дмитрий Федюшкин погиб в зоне проведения спецоперации. О гибели сержанта при выполнении боевых задач сообщил глава администрации Лискинского района Игорь Кирнос. Дмитрию Федюшкину было всего 27 лет.

- Дмитрий Константинович был настоящим патриотом, посвятившим себя защите Отечества. По словам родных, был храбрым, самоотверженным, справедливым человеком. Выражаю слова соболезнования семье, близким, товарищам погибшего. Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую, благодарную память о нашем земляке. Вечная слава Герою! – отметил глава района.

Указом Верховного Главнокомандующего сержант Дмитрий Федюшкин представлен к ордену Мужества посмертно.