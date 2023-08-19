Под Воронежем в ДТП с «Хендай Гетц» пострадали 8-летний ребенок и двое взрослых

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшим несовершеннолетним ребенком. Авария произошла днем 18 августа в Хохольском районе.

Около 15.30 на 41-м километре автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск», по предварительным данным полиции, 31-летняя автомобилистка на «Хендай Гетц», выезжая со второстепенной дороги из поселка Гремячье, при повороте налево допустила столкновение с движущимся со стороны Острогожска в направлении Воронежа «Ленд Ровером».

В аварии пострадали три человека: автомобилистка «Хендай Гетц» и ее пассажиры - 54-летняя женщина и 8-летний мальчик, их госпитализировали.

В Воронежской области за 18 августа сотрудники ГИБДД зарегистрировали 114 ДТП, в них пострадали 13 человек.