На воронежском Черноземфесте хиты «Сектора Газа» исполнили дочь Хоя и оркестр

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это было красиво и мощно! В сумерках первого дня опен-эйра «Чернозем» над фестивальной площадкой отгремели хиты панк-группы «Сектор Газа». Лучшие композиции легендарного воронежского коллектива «Туман», «Пора домой» и другие сыграл оркестр ВКЗ.

Классические музыканты придали творчеству Юрия Хоя глубину. На экранах в это время транслировали архивные снимки лидера «Сектора Газа», так рано покинувшего мир.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Наверное, Юрий Хой даже предположить не мог, что его песни будет когда-нибудь играть классический коллектив, - отметил дирижер Евгений Мингалев.

Толпа активно подпевала знакомые строчки, размахивая флагами «Сектор Газа». Сыграл и Владимир Лобанов – гитарист золотого состава группы.

Дочь Юрия Клинских Ирина была тронута атмосферой вечера.

- Я думаю, папа смотрит сейчас на нас, он с нами! – призналась Ирина со сцены. Кстати, дочка Хоя тоже внесла свой вклад в сет-лист вечера, исполнив, как и в прошлом году, папин хит «Твой звонок».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ