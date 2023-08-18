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НовостиОбщество18 августа 2023 17:35

Для воронежского Черноземфеста страшно красивая Аленка нарядилась и накрасила ногти

К скульптуре выстаиваются очереди, чтобы сфотографироваться
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Аленка принарядилась

Аленка принарядилась

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Известная всей стране «страшно красивая» Аленка к открытию рок-фестиваля «Чернозём» подготовилась знатно. Как настоящая модница, она нарядилась!

Возле Аленки воронежцы фотографировались

Возле Аленки воронежцы фотографировались

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Железную скульптуру украшало платье-передник пожарного цвета (красный - один из трендовых цветов этой осени, если вы не знали). А ещё Аленка накрасила ногти - маникюр и педикюр тоже в красном цвете!

К красавице, которая стала символом Черноземфеста, выстраиваются очереди. И она никому не отказывает в селфи.