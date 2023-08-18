Стали известны хедлайнеры Всероссийского фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Воронеже

Фото из архива КП
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Музыкальное событие устроят 26 августа на Советской площади в 14:00. Концертная часть начнется в 17:00.
В этом году на концерт пригласили заслуженного артиста России, актера, радиоведущего Александра Скляра с его группой «Ва-банкъ». Также гвоздем программы станут певец, музыкант, поэт Родион Газманов и заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков.
В 17:30 гости смогут встретиться с победителем проекта «Танцы» на ТНТ Ильшатом Шабаевым.
На концерте воронежцы услышат своих земляков. Для них споют Виктория Соломахина – победительница шоу «Голос» на Первом канале – и рок-группа «НеБо».