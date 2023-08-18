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НовостиОбщество18 августа 2023 17:00

Стали известны хедлайнеры Всероссийского фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Воронеже

Праздник поделен на литературную и концертную программы
Анастасия АСТАШОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Музыкальное событие устроят 26 августа на Советской площади в 14:00. Концертная часть начнется в 17:00.

В этом году на концерт пригласили заслуженного артиста России, актера, радиоведущего Александра Скляра с его группой «Ва-банкъ». Также гвоздем программы станут певец, музыкант, поэт Родион Газманов и заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков.

В 17:30 гости смогут встретиться с победителем проекта «Танцы» на ТНТ Ильшатом Шабаевым.

На концерте воронежцы услышат своих земляков. Для них споют Виктория Соломахина – победительница шоу «Голос» на Первом канале – и рок-группа «НеБо».