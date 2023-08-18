В Воронеже стартовал Черноземфест

Сейчас на Чернозёме начал играть «Сектор газа» Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днём 18 августа в Воронеже стартовал очередной фестиваль «Чернозём». На фестивальной поляне за сити-парком «Град» многолюдно. Поклонники рока с ирокезами и цветным гримом, в тематических костюмах, а также просто любители российских групп зажигают уже с 14 часов.

Хороший задел дала Черноземфесту группа «Анимация». За ней, не сбавляя темпа, подключились другие коллективы. Настоящего драйва добавил публике Найк Борзов. Его апельсиновый костюм светил как второе солнце.

-Я смотрю, весь нормальный Воронеж здесь, несмотря на жару!

Выступление на Черноземфесте Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фанаты активно подпевали хитам «Я знаю три слова», «Маленькая лошадка», под «Одна она» и «Я буду любить тебя вечно» парочки танцевали.

-Классных выходных и офигительной жизни!

И чтобы все у вас было как в этой песне! - пожелал Найк Борзов, а воронежцы оторвались под «Верхом на звезде»!

Группа «Крематорий» тепло приветствовала воронежцев, вспомнив, что первый концерт на выезде дала именно в Воронеже, а потом в коллективе долго играл наш земляк, скрипач Вячеслав Бухаров! А ещё на творчество Армена Григоряна повлияли рассказы Платонова. Воронежу группа посвятила первую песню - «Мусорный ветер». В сет музыканты включили также хиты «Безобразная Эльза», «Маленькая девочка со взглядом волчицы».

Зажег поклонников и сет группы «Йорш»!

А сейчас на Чернозёме начал играть «Сектор газа» - с оркестром!

Зафиналит программу первого дня опен-эйра группа «Пикник».