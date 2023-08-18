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НовостиОбщество18 августа 2023 16:02

Мега-пробка образовалась в Воронеже вечером в пятницу

«Стоят» улица Плехановская и Московский проспект
Евгения ФРОЛОВА
Пробка растянулась на несколько километров

Пробка растянулась на несколько километров

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Пятничная мега-пробка в несколько километров образовалась в Воронеже вечером в пятницу, 18 августа. Об этом рассказали читатели.

Водителям следует искать пути объезда

Водителям следует искать пути объезда

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Автомобилисты предупреждают: «стоят» улица Плехановская и Московский проспект в сторону девятого километра. Затор растянулся от центра до пересечения с улицей Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе.

- Движение есть, но очень медленное, - говорит читатель.

Водителям следует искать пути объезда.