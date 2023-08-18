Мега-пробка образовалась в Воронеже вечером в пятницу

Пробка растянулась на несколько километров
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Пятничная мега-пробка в несколько километров образовалась в Воронеже вечером в пятницу, 18 августа. Об этом рассказали читатели.
Водителям следует искать пути объезда
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Автомобилисты предупреждают: «стоят» улица Плехановская и Московский проспект в сторону девятого километра. Затор растянулся от центра до пересечения с улицей Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе.
- Движение есть, но очень медленное, - говорит читатель.
Водителям следует искать пути объезда.