Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

По словам заместителя руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олега Минакова, на сегодняшний момент в Воронежской области более 400 тысяч человек живут с повышенным артериальным давлением:

- Эта проблема обычно запускается после 30 лет. Чаще всего люди замечают, что у них повышенное давление, когда болит голова и есть ощущение тяжести в области сердца. Но молодые списывают этот факт на что угодно: усталость, работу, тренировки или погоду. Не хотят признавать, что гипертоническая болезнь постучалась в их дверь. Как только это произошло, лучший подарок им - тонометр.

На средства регионального бюджета разрабатывается специальное программное обеспечение с чат-ботом в Телеграме:

- Это будет работать так: когда человек измерит давление, он откроет приложение в личном кабинете и сам внесет полученные цифры. Мерить давление надо систематически. Таким образом будут формироваться персональные показания. На их основании потом можно обратиться к врачу, чтобы с ним индивидуально подобрать препараты. Это можно сделать и в телемедицинской консультации по записи через портал Госуслуг. С помощью приложения врач сможет отслеживать здоровье пациента.

Параллельно с региональным проектом, совместно с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии имени Чазова в Воронеже создают тонометр, который сопрягается со смартфоном.

Олег Минаков объяснил, что дистанционная тонометрия подразумевает наличие тонометра, который привязан к смартфону человека. Такой аппарат автоматически передает сведения в базу данных, которую затем анализирует доктор.

- Сейчас у нас есть 1200 таких тонометров. Их мы раздадим, - добавил спикер.

Проект дистанционной тонометрии, как сказал представитель Облздрава, развивается с помощью гранта от Сколково.