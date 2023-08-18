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НовостиПроисшествия18 августа 2023 15:29

В Воронеже во время строительных работ струя газа забила из-под земли

Строители повредили газопровод в Воронеже
Евгения ФРОЛОВА
Фото - мэрия Воронежа

Фото - мэрия Воронежа

Фото: Предоставлено "КП"

ЧП случилось в Воронеже во время дорожных работ на улице Академика Конопатова. В результате был поврежден газопровод. Об этом сообщили в мэрии 18 августа.

Как отмечают местные жители, струя газа летела прямо в сторону жилых домов. Из-за этого были повреждены несколько окон многоэтажки.

В горадминистрации рассказали, что специалисты уже приступили к устранению нештатной ситуации. А подрядчик в ближайшие сроки заменит стеклопакеты.

Причины произошедшего пока не называются.