В Воронеже во время строительных работ струя газа забила из-под земли

Фото - мэрия Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

ЧП случилось в Воронеже во время дорожных работ на улице Академика Конопатова. В результате был поврежден газопровод. Об этом сообщили в мэрии 18 августа.

Как отмечают местные жители, струя газа летела прямо в сторону жилых домов. Из-за этого были повреждены несколько окон многоэтажки.

В горадминистрации рассказали, что специалисты уже приступили к устранению нештатной ситуации. А подрядчик в ближайшие сроки заменит стеклопакеты.

Причины произошедшего пока не называются.