46-летняя женщина утонула в реке Дон в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

ЧП произошло на пляже «Ласточка» в Павловске в среду, 16 августа. В реке Дон во время купания утонула 46-летняя женщина. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 18 августа.

Следователи пояснили, что женщина пришла на пляж вместе с подругой. Но после заплыва она не вернулась на берег. Тогда подруга позвонила в полицию. Следователи провели осмотр пляжа и опросили очевидцев.

Тело утонувшей нашли через два дня. Точную причину смерти определят после судмедэкспертизы.