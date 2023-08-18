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НовостиПроисшествия18 августа 2023 15:19

46-летняя женщина утонула в реке Дон в Воронежской области

Тело затонувшей в реке под Воронежем женщины нашли спустя два дня
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

ЧП произошло на пляже «Ласточка» в Павловске в среду, 16 августа. В реке Дон во время купания утонула 46-летняя женщина. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 18 августа.

Следователи пояснили, что женщина пришла на пляж вместе с подругой. Но после заплыва она не вернулась на берег. Тогда подруга позвонила в полицию. Следователи провели осмотр пляжа и опросили очевидцев.

Тело утонувшей нашли через два дня. Точную причину смерти определят после судмедэкспертизы.