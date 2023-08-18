Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Воронеже

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Авария с участием маршрутного такси произошла в Левобережном районе в Воронеже. Травмы получили три человека. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону 18 августа.

Сегодня в 13.15 у дома № 31 по улице Дубровина столкнулись три автомобиля. По предварительным данным полиции, 62-летний водитель LADA Kalina почувствовал себя плохо за рулем и столкнулся с Audi, которой управлял 18-летний парень. После этого отечественный автомобиль влетел в автобус Peugeot Boxer, следовавшим в Нововоронеж. Маршруткой управлял 53-летний водитель.

В результате аварии травмированы были пассажир иномарки и две пассажирки маршрутки. Они попали в больницу. Водителю Audi оказали медицинскую помощь на месте.

Полицейские по факту аварии проводят проверку.