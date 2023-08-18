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НовостиОбщество18 августа 2023 14:10

Охранника в воронежских Лисках будут судить за гибель пьяного посетителя

В Воронежской области охранник ударил нетрезвого посетителя из-за чего тот ударился головой, а позже скончался
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронеже будут судить 28-летнего жителя города Лиски за превышение полномочий и причинение телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть. Сотрудника частной охранной организации обвиняют по ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ 18 августа.

ЧП произошло вечером 4 декабря 2021 года. На пульт диспетчера поступил вызов в бар на улице 40-летия Октября города Лиски.

В заведение приехала охрана. Из зала вывели двух нетрезвых мужчин 37 и 40 лет. На улице они поссорились. Охранник применил силу. Он ударил обоих скандалистов. Один из них ударился головой о тротуарную плитку. Мужчину увезли в больницу, но там он скончался.