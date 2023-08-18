Фельдшер из Воронежской области получил медаль «За Отвагу»

Участвовавший в СВО житель Новохоперского района Сергей Журбин награжден медалью «За Отвагу». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Новостью поделился глава района Виктор Королев 18 августа.

Он пояснил, что Сергей Жубрин – это фельдшер медицинской части. Награду он получил за мужество при выполнении задач спецоперации. Глава района отметил, что Сергей – пример для всех и поблагодарил земляка.

В свою очередь Сергей рассказал:

– Сейчас во время спецоперации мы фельдшеры спасаем раненых, и от нашей работы зависит, вернутся ли солдаты в строй. Моя задача стабилизировать раненого. Остановить кровотечение. Если необходимо, влить растворы, гормоны, адреналин. Не допустить развития шока. Ну и вынести раненого.